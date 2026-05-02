ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

أثار نشوب حريق فى لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2” بمدينة الإنتاج الإعلامي حالة من القلق والرعب على فريق عمل المسلسل والذى لم يتعرض الى اى سوء، وجاءت الخسائر فى الديكورات الخاصة بالعمل ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة للحريق وحجم الخسائر وذلك من خلال تصريحات فريق العمل وشهود عيان.

شهد لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا ، اندلاع حريق هائل في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وقامت قوات الحماية المدنية بالجيزة بدورها فى السيطرة على الحريق.

وكشفت الصور ومقاطع الفيديو للحريق عن ارتفاع ألسنة اللهب، وانتشار الأدخنة بكثافة، وسط محاولات رجال الإطفاء السيطرة على النيران بمساعدة العمال الموجودين داخل لوكيشن التصوير.

تعليق مدينة الإنتاج الإعلامي

بينما كشف مصدر بمدينة الإنتاج الإعلامي ، عن تطورات الخاصة بنشوب حريق فى لوكيش تصوير مسلسل “بيت بابا2” الذى يقوم ببطولته محمد أنور ومحمد محمود.

وقال المصدر ، لصدى البلد : تم السيطرة على الحريق حاليا بواسطة 10 سيارات إسعاف وحتى الآن لم يتم حصر الخسائر التى شهدها لوكيش التصوير.

كما أصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانا توضيحيا بما جرى فى الحريق والذى جاء فيه : "تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بقطاع أمن مدينة الإنتاج الإعلامي من السيطرة علي حريق شب صباح اليوم بموقع تصوير مسلسل بيت بابا 2 بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة حيث قامت قوات الحماية المدنية بالانتقال علي الفور لمكان الحريق والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والتعامل الفورى معه حتي تم السيطرة علي الحريق تماما والحد من انتشاره إلي أماكن أخرى ، ولم ينجم عن الحريق وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقد انتقل إلي مكان الحريق عدد من القيادات الأمنية وأجهزة التحقيق المعنية وقيادات مدينة الإنتاج الإعلامي ، وتجري حاليا عمليات التبريد للاطمئنان على السيطرة علي الحريق تماما ،، وتباشر الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق، وتقدير حجم الخسائر .



تجدر الإشارة إلي أن مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي مصممة بطريقة تفصل الاحياء ومناطق التصوير عن بعضها ،، الأمر الذي يحد من إنتشار أي حريق يحدث إلي المناطق المجاورة .

شاهدات فريق العمل

وعلق عدد من نجوم فريق عمل المسلسل على الحريق كاشفين بعض التفاصيل فى مقدمتهم الفنان محمد أنور والذى كتب محمد أنور عبر حسابه علي إنستجرام “قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء.. الناس كلها كويسة وبخير الحمد لله وده الأهم”.

بينما كتب محمد عبد الرحمن حماقي -مخرج مسلسل بيت بابا 2- منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله عن حريق لوكيشن التصوير اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكتب محمد عبد الرحمن حماقي عبر فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إن الناس بخير.. اللهم لك الحمد».

سامي مغاوري

وقال سامي مغاورى فى تصريح خاص لصدى البلد : إن الحريق الذى نشب فى المدينة بلوكيشن مسلسل “بيت بابا 2" هو الجزء التكميلى وليس الديكور الرئيسي للعمل.

وأضاف سامي مغاوري : ليس هناك خسائر فى الأرواح والأمور تم السيطرة عليها بينما الديكورات التى تم حرقها هو منزل كل من أمينة “نادين خالد” وسليم “عبد الرحمن حسن”.

وأكد سامي مغاوري انه لم يكن بمواقع التصوير اليوم كونه مشغولا حاليا فى تصوير دوره بمسلسل “اللعبة 5” بإحدى الفنادق الكبرى.

محمد محمود

وقال محمد محمود فى تصريح خاص لـ صدى البلد : لم اكن بلوكيشن تصوير المسلسل لحظة نشوب الحريق ولكن كما علمت من صناع العمل أن الحريق لم يتسبب فى أى خسائر بالأرواح وتم السيطرة الكاملة على الحريق ومن المقرر ان يستكمل فريق العمل تصوير المسلسل غدا فى الديكورات التى لم تطلها النار.

شاهد عيان من طاقم العمل

كشف الفنان الشاب أحمد حلمي الذى كان متواجدا أثناء اندلاع حريق لوكيشن مسلسل “بيت بابا 2” وهو شاهد عيان وأحد طاقم العمل.

وقال أحمد حلمي فى تصريح خاص لـ صدى البلد : السبب فى الحريق الذى نشب فى لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2” هو ماس كهربائى.

وأضاف أحمد حلمي : وتم السيطرة على الحريق ولكن تم حرق جزء كبيرة من لوكيشن العمل ولكن الديكور الرئيسي لم يطله النار.

واوضح أحمد حلمي : حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائى لاستكمال تصوير العمل.

المنتج أنور الصباح

وقال أنور صادق الصباح، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن الحريق تمت السيطرة عليه بعدما نشر فجأة، مشيرا إلى أنه لم تحدث إصابات أو خسائر بشرية بسبب الحريق.