المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن بيت بابا 2 وتطمئن على محمد أنور وفريق العمل

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا حول الحريق المفاجئ الذي اندلع داخل لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا 2، مؤكدة أنها تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى للاطمئنان على جميع الفنانين والعاملين بالمسلسل بعد الحادث.

وأكدت النقابة أنها أجرت اتصالات مباشرة مع الجهة المنتجة، بجانب التواصل مع عدد من أبطال العمل، من بينهم الفنان محمد محمود والفنان محمد أنور، للاطمئنان على الحالة العامة داخل موقع التصوير والتأكد من سلامة الجميع عقب السيطرة على الحريق.

تواصلت النقابة مع أحمد جلال المشرف العام على الإنتاج، الذي أكد أن قوات الحماية المدنية تمكنت من احتواء النيران سريعًا، وأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية بين الفنانين أو فريق العمل، رغم تعرض أجزاء كبيرة من الديكور للتلف.

وقالت النقابة في تعليقها على الواقعة: “الحمدلله إنها جت سليمة، والأهم سلامة الفنانين وكل عناصر العمل”، مشيرة إلى استمرار متابعتها لكافة التفاصيل الخاصة بالحادث حتى عودة التصوير بشكل طبيعي.