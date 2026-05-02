إحالة تيك توكر شهير إلى الجنايات في سب عمر كمال

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة التيك توكر بدر عياد إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال.

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمتهم عدة اتهامات، من بينها السب والقذف، والتشهير، والتنمر، وإرسال رسائل متكررة للمجني عليه دون رضاه.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، إلى جانب مخالفة أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.

وكان عمر كمال قد تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، اتهم فيه المتهم بسبه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.