طلب إحاطة برلماني بشأن تأخر اعتماد المخطط الاستراتيجي لغرب الإسكندرية

تقدّم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس المجلس، موجّه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن بطء إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية، خاصة مناطق غرب المدينة والحيز العمراني بها.

وأوضح النائب، في طلبه، أن أهالي مناطق العامرية وبرج العرب والقرى التابعة يعانون من غياب الحيز العمراني المعتمد والمخططات التفصيلية حتى الآن، ما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين وعدم قدرتهم على استخراج تراخيص البناء بشكل قانوني.

وأشار راغب إلى أن هذا التأخر تسبب في توقف أعمال البناء والتوسع السكني المشروع، وزيادة الأعباء اليومية على المواطنين نتيجة تعقيد الإجراءات، فضلًا عن تعطيل خطط التنمية والاستثمار في تلك المناطق الواعدة، إلى جانب توقف إجراءات تحويل العامرية إلى مركز ومدينة.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة الانتهاء من إعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لغرب الإسكندرية، مع وضع جدول زمني واضح ومعلن للانتهاء من تلك الإجراءات، بما يسهم في تيسير مصالح المواطنين ودفع عجلة التنمية.