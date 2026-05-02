غداً.. فصل الكهرباء عن قرية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن محطة محولات الجرايدة، غداً الأحد الموافق 3 مايو الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على المحطة.

وأوضح قطاع الكهرباء،، اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الجرايدة وتوابعها، بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.