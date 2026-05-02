موعد ومكان جنازة سهير زكي

أعلنت أسرة الفنانة سهير زكي موعد ومكان جنازتها بعد رحيلها اليوم.

وكتبت إحدى أقاربها عبر حسابها على فيسبوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة/ سهير زكي عبد الله

للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

وصلاة الجنازة غدا الأحد الموافق ٣ من مايو عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر.

وكان أعلن الإعلامي ممدوح موسي وفاة الفنانة سهير زكي منذ قليل ، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: “البقاء لله فى وفاة الفنانة سهير زكي الله يرحمها ويغفرلها ويصبر أهلها وكل محبيها”.

وكانت تعرضت الفنانة سهير زكى خلال الاشهر الماضية إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى نتيجة حالة جفاف حاد.

وكان علم صدى البلد ، أن حالة الفنانة سهير زكى الصحية شهد انتكاسة فى الفترة الأخيرة نايجة تعرضها الى جفاف حاد وهو ما دفع اسرتها لنقلها الى المستشفى.

وأضاف المصدر قبل سابق ، أن سهير زكي ستظل داخل المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الأطمئنان على حالتها الصحية تماما.