بعد الفوز على الزمالك.. إمام عاشور يشكر جماهير القلعة الحمراء.. ماذا قال؟

وجه النجم إمام عاشور الشكر لجماهير القلعة الحمراء بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور له خلال المباراة وعلق قائلا "شكراً ليكم " في إشارة إلى شكره للجمهور علي تشجيعهم الكبير

مباراة القمة

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.