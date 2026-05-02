حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور

اندلع حريق منذ قليل، داخل مخزن أدوات صحية أسفل فيلا خلف مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس وعلي الفور انتقلت 4 سيارات حماية مدينة لموقع الحرق لإخماده .

تفاصل الحريق

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد باندلاع حريق بمنطقة التجمع الخامس وكلف اللواء محمد يوسف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسرعة الإنتقال، وتم السيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق داخل مخزن أدوات صحية أسفل فيلا خلف مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.