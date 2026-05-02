سعر الدولار اليوم في البنوك بعد التحديث الأخير

يشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، مع تقارب ملحوظ في الأسعار.

ويعتمد تحديد سعر الدولار داخل البنوك على عدة عوامل، أبرزها حجم الطلب على العملة الأمريكية، وتوافرها داخل السوق، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى ضبط حركة النقد الأجنبي.





سعر الدولار عند أعلى مستوى في البنوك اليوم

سجل بنك نكست (NXT) أعلى سعر للدولار في تعاملات اليوم، حيث جاء كالتالي:

سعر الشراء: 53.67 جنيه

سعر البيع: 53.77 جنيه

ويُعد هذا السعر الأعلى في السوق المصرفي، ما يجعله من أفضل البنوك من حيث سعر شراء الدولار بالنسبة للراغبين في البيع.

أسعار الدولار في البنوك

جاءت أسعار الدولار في البنوك الحكومية الكبرى مستقرة ومتقاربة، حيث سجلت:

البنك الأهلي المصري (NBE): 53.57 جنيه شراء – 53.67 جنيه بيع

بنك مصر (BM): 53.57 جنيه شراء – 53.67 جنيه بيع



أسعار الدولار في البنوك الخاصة

في البنوك الخاصة والاستثمارية، جاءت الأسعار ضمن نطاق ضيق جدًا، حيث سجلت:

بنك HSBC: 53.57 جنيه شراء – 53.67 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 53.55 جنيه شراء – 53.65 جنيه بيع

بنك التعمير والإسكان (HDB): 53.57 جنيه شراء – 53.67 جنيه بيع

بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): 53.57 جنيه شراء – 53.67 جنيه بيع

أقل سعر للدولار اليوم

في المقابل، سجلت بعض البنوك أقل سعر لشراء وبيع الدولار الأمريكي، ومنها:

البنك المصري الخليجي (EG Bank): 52.97 جنيه شراء – 53.07 جنيه بيع

بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 53.47 جنيه شراء – 53.57 جنيه بيع

بنك الإمارات دبي الوطني: 53.47 جنيه شراء – 53.57 جنيه بيع

بنك أبوظبي الأول (FABMISR): 53.52 جنيه شراء – 53.62 جنيه بيع



أسعار الدولار في باقي البنوك

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى على النحو التالي:

بنك قناة السويس: 53.55 جنيه شراء – 53.65 جنيه بيع

بنك فيصل الإسلامي: 53.55 جنيه شراء – 53.65 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني: 53.55 جنيه شراء – 53.65 جنيه بيع

بنك كريدي أجريكول: 53.55 جنيه شراء – 53.65 جنيه بيع

بنك البركة: 53.55 جنيه شراء – 53.65 جنيه بيع

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 53.57 جنيه شراء – 53.67 جنيه بيع

بنك المصرف المتحد: 53.57 جنيه شراء – 53.67 جنيه بيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 53.57 جنيه شراء – 53.67 جنيه بيع