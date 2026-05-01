سعر الدولار في البنوك.. ارتفع 123 قرشًا خلال أسبوع

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركًا لافتًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع في عدد من البنوك بقيم تراوحت بين 94 قرشًا و1.23 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة بنهاية تعاملات الخميس، في مؤشر يعكس تغيرات واضحة في سوق الصرف.



سعر الدولار في البنوك

جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة داخل السوق المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع (زيادة جنيه)

سعر الدولار في بنك مصر:

53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع (زيادة جنيه)

سعر الدولار في بنك القاهرة:

53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع (زيادة جنيه)

في بنك قطر الوطني:

53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع (زيادة جنيه)

في بنك الإسكندرية:

53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع (زيادة 99 قرشًا)

في بنك قناة السويس:

53.55 جنيه للشراء – 53.65 جنيه للبيع (زيادة 94 قرشًا)

في البنك التجاري الدولي:

53.55 جنيه للشراء – 53.65 جنيه للبيع (زيادة 94 قرشًا)

في بنك البركة:

53.55 جنيه للشراء – 53.65 جنيه للبيع (زيادة جنيه)

في كريدي أجريكول:

53.55 جنيه للشراء – 53.65 جنيه للبيع (زيادة جنيه)

في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.84 جنيه للشراء – 53.94 جنيه للبيع (زيادة 1.23 جنيه)

ارتفاع الاحتياطي النقدي رغم صعود الدولار

رغم هذه الزيادة الملحوظة، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي النقدي للبلاد.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود

في الوقت ذاته، كشف البنك المركزي المصري عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يناير وحده بنسبة 21%، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعزز من موارد النقد الأجنبي.

لماذا ارتفع الدولار رغم المؤشرات الإيجابية؟

يرجع ارتفاع سعر الدولار إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها زيادة الطلب على العملة الأمريكية من قبل بعض القطاعات التجارية، إلى جانب تأثير قرارات أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.

كما تلعب تحركات العرض والطلب داخل البنوك دورًا رئيسيًا في تحديد السعر، فضلًا عن تحركات المستثمرين في أدوات الدين المحلية، والتي تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف.

اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة

هذه التحركات قد تكون مؤقتة في ظل استمرار تدفق مصادر النقد الأجنبي، إلا أن استمرار الضغوط العالمية قد يؤدي إلى بقاء حالة التذبذب في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي متغيرات جديدة قد تؤثر على مسار العملة.