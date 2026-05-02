تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

تصدّر اسم الفنان أمير عيد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد جدل واسع أُثير حول تصرفه أثناء حضوره عزاء والد طليقته.

وبحسب ما تم تداوله، وقعت الواقعة في أجواء يغلب عليها الحزن والاحترام، حيث قام أمير عيد بإشارة تجاه المصورين اعتبرها البعض غير لائقة، الأمر الذي أثار استياء عدد من الحضور، خاصة أن التصرف لا يتناسب مع طبيعة المناسبة.

وأفاد شهود عيان أن عددًا من المصورين شعروا بالإهانة جراء هذا التصرف، ما دفع بعضهم إلى الانسحاب من مكان العزاء اعتراضًا على ما حدث.

