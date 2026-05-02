خالد عبدالغفار : الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الصحة النفسية أصبحت جزءاً أساسياً لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة في مصر، مشدداً على أن الدولة تسعى لترسيخ مفهوم متكامل للصحة يجمع بين السلامة النفسية والاجتماعية والبدنية، ليصبح حقاً أصيلاً لكل مواطن.

جاء ذلك خلال احتفالية التدشين الرسمي لعيادات المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» بالتعاون مع شركة فياترس مصر، حيث أوضح الوزير أن التحدي الأبرز يكمن في تغيير الوصمة المجتمعية المرتبطة بالصحة النفسية، وتصحيح الخلط الشائع بين الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية الناتجة عن ضغوط الحياة اليومية.

وأشار الوزير، إلى التوسع في خدمات الدعم النفسي من خلال الخطوط الساخنة وبرامج الاكتشاف المبكر في المدارس والجامعات وأماكن العمل، مؤكداً أن طلب المساعدة النفسية خطوة شجاعة تعكس وعياً ومسؤولية تجاه الذات، وأن دمج هذا الملف في أولويات الدولة أصبح ضرورة ملحة أمام التحديات المعاصرة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة حققت تقدماً ملموساً في تطوير خدمات الصحة النفسية من خلال إطلاق معايير وطنية متخصصة للمستشفيات والمراكز المتخصصة، مدعومة ببرامج تدريب مكثفة لبناء قدرات الكوادر الطبية، بهدف دمج هذه الخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة والسلامة.

عيادات «صحتك سعادة»

وأعلنت الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن عيادات «صحتك سعادة» الجديدة تمثل خطوة نوعية نحو تقريب الخدمات من المواطن، حيث تقدم حزمة متكاملة تشمل الكشف المبكر عن اضطرابات التوحد، والمسح الشامل للاكتئاب والقلق، وبرامج مواجهة إدمان الألعاب الإلكترونية والمواد المخدرة، بالإضافة إلى الدعم النفسي للمقبلين على الزواج والمرأة وكبار السن، ودمج الرعاية النفسية مع علاج الأورام والأمراض المزمنة.

بدورها، أوضحت الدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة للمبادرات الصحية، أن المبادرة نجحت في كسر حاجز الوصمة المجتمعية من خلال إجراء ملايين الاستبيانات للصحة النفسية، وتدريب آلاف مقدمي الخدمة، وإدماج الخدمات النفسية داخل وحدات الرعاية الأساسية لأول مرة، مع توفير منصات رقمية وخطوط ساخنة تضمن الخصوصية التامة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً شاملاً في جميع المحافظات.

وتؤكد المبادرة التزام الدولة ببناء مجتمع أكثر وعياً وتوازناً، حيث تُعد «صحتك سعادة» خطوة متقدمة نحو صحة نفسية أفضل لكل مصري.