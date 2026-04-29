بملايين الدولارات.. قصة أغلى سمكة تونة بالعالم

شهدت اليابان حدثًا مثيرا للجدل في عالم الطهي، بعدما سجّلت إحدى سلاسل مطاعم السوشي رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بدخولها موسوعة “جينيس”، إثر شرائها أغلى سمكة تونة في التاريخ خلال مزاد علني.

وخلال حفل تسلّم شهادة “جينيس”، عبّر كيوشي كيمورا، المعروف بلقب “ملك التونة”، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا استمرارهم في تقديم منتجات عالية الجودة خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التفاصيل، بلغ سعر السمكة نحو 510.3 ملايين ين ياباني، أي ما يعادل قرابة 3.2 ملايين دولار في أول مزاد يُقام مع بداية عام 2026، وهو ما يعكس حجم المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال، إضافة إلى الأهمية الرمزية لهذا المزاد السنوي.

السمكة التي حطمت الرقم القياسي كانت من نوع التونة ذات الزعانف الزرقاء، ويصل وزنها إلى نحو 243 كيلوجرامًا، وقد تم اصطيادها قبالة سواحل منطقة أوما في محافظة آوموري شمال شرقي اليابان، وهي منطقة معروفة عالميًا بجودة هذا النوع من الأسماك.

وتُستخدم تونة الزعانف الزرقاء أساساً في أطباق السوشي والساشيمي ذات الجودة العالية، ما يفسر الطلب القوي عليها في الأسواق العالمية، خصوصاً في اليابان حيث يعتبر تناول هذا النوع من السمك جزءاً من التراث الغذائي الراقي.

