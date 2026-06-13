طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “إذما” الأغنية الرسمية للعمل بعنوان “كيف الحال؟” للمطرب رشاد كمبال، وذلك بالتزامن مع بدء عرض الفيلم في دور السينما المصرية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2026.

قصة فيلم إذما

تدور أحداث الفيلم حول عيسى الشواف، رجل في السادسة والثلاثين من عمره، تنقلب حياته عندما تصله هدية غامضة من نفسه في عمر الثامنة عشرة، لتعود معه ذكريات وأسئلة لم تُحسم. وخلال رحلته، تنضم إليه صديقة طفولته “سيرا”، لتبدأ رحلة ومغامرة مليئة بالمفاجآت.

ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

أبطال فيلم إذما

الفيلم من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، مع ظهور خاص لـ بسنت شوقي. ومن إنتاج هاني أسامة، بالتعاون مع The Producers وFilm Clinic وShofha Production، ومن إخراج محمد صادق.

ومن المقرر طرح الفيلم ١٨ يونيو في جميع الدول العربية.



