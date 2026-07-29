الرئيس السيسى: أجرينا مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة مع رئيس مدغشقر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد مصر للمشاركة بالخبرات والإمكانيات الفنية لبناء القدرات فى مدغشقر ودعم الاستقرار .

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم، بقصر الرئاسة فى مدينة العلمين، مع الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر ، وذلك في زيارة ثنائية رسمية هي الأولى إلى مصر.

ورحب الرئيس السيسى برئيس جمهورية مدغشقر والوفد المرافق له، مشيرًا إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التى تأسست عام 1970.

وقال الرئيس السيسى، إنه أجرى مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة مع رئيس مدغشقر، أكد خلالها دعم مصر الثابت لجمهورية مدغشقر فى هذه المرحلة الانتقالية.