طرح ملصقات تشويقية لأبطال إذما

طرح صناع فيلم إذما الملصقات التسويقية لشخصيات الفيلم وأبطاله، قبل طرحه في دور العرض السينمائي.

بوستر فيلم إذما

قصة فيلم إذما

تدور أحداث الفيلم حول عيسى الشواف، رجل في السادسة والثلاثين من عمره، تنقلب حياته عندما تصله هدية غامضة من نفسه في عمر الثامنة عشرة، لتعود معه ذكريات وأسئلة لم تُحسم. وخلال رحلته، تنضم إليه صديقة طفولته “سيرا”، لتبدأ رحلة ومغامرة مليئة بالمفاجآت .

أبطال فيلم إذما

الفيلم من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، مع ظهور خاص لـ بسنت شوقي. ومن إنتاج هاني أسامة، بالتعاون مع The Producers وFilm Clinic وShofha Production، ومن إخراج محمد صادق. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية خلال موسم عيد الأضحى، و١٨ يونيو في جميع الدول العربية.