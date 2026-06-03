تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

أكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية انه في إطار تشديد الرقابة التموينية وتكثيف الحملات على الأنشطة التجارية والصناعية شنت إدارة الرقابة التموينية حملة مكبرة بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية.

واضاف أنه جاءت الحملة بمشاركة كل من إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، واستهدفت المرور على مصانع تعبئة الزيوت لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية وضبط الأسواق.

واشار المهندس عبد الكريم عوض وكيل المديرية أنه خلال المرور الميداني، أسفرت أعمال الحملة عن رصد مخالفات جسيمة داخل عدد من مصانع تعبئة الزيوت، حيث تم تحرير عدد من المحاضر الجنح لوجود مخالفات تتعلق بسلامة وجودة المنتجات الغذائية.

واكد أنه تم ضبط كميات ضخمة من زيت الطعام مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات إنتاج أو صلاحية أو تاريخ انتهاء، حيث تم التحفظ على نحو 3400 كرتونة × 12 عبوة سعة 700 مللي بإجمالي يقارب 40800 عبوة، بما يعادل نحو 28.5 طن، بالإضافة إلى 5 أطنان زيت سائب داخل تانك معدني غير مدون عليه أي بيانات وبدون مستندات تثبت مصدره.

كما أسفرت الحملة عن رصد مخالفات تتعلق بعدم توافر الاشتراطات الصحية والنظافة العامة اللازمة لتشغيل النشاط داخل بعض المواقع وفي بعض المواقع الأخرى، تم رصد عدم وجود شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، بالمخالفة للاشتراطات الصحية المنظمة لتداول وتصنيع الأغذية.

وتؤكد مديرية التموين بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مراكز المحافظة، وتشديد الرقابة على تداول السلع الغذائية، وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بصحة المواطنين أو طرح منتجات مجهولة المصدر بالأسواق.