القيادة المركزية الأمريكية: أكملنا الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران.

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية: استهدافنا منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات.

أضافت القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن، مشيرة إلى أن لديها نحو 50 ألفا من قواتها منتشرة في الشرق الأوسط وعلى درجة عالية من الجاهزية.

أكدت أنها استهدفت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، إضافة إلى قدرات بحرية ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيرة، بهدف تقليص القدرات العسكرية الإيرانية.