خبير علاقات دولية: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تؤسس لشراكة استراتيجية وتعزز الدور المصري في أفريقيا

أكد الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الأفريقية، وتعكس حرص القاهرة على توسيع التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة تفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

زيارة تعكس مكانة مصر في أفريقيا

قال بدر الدين إن الزيارة تأتي في إطار الدور المحوري الذي تلعبه مصر داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أن القاهرة تمثل مدخلًا رئيسيًا لأفريقيا، وتسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي والجماعي مع دول القارة.

اتفاقيات تدعم التعاون الاقتصادي

وأوضح أن المباحثات بين الرئيس السيسي والرئيسة التنزانية أسفرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والاستثمار، مع التركيز على توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة.

سد جوليوس نيريري نموذج للنجاح المصري

وأشار إلى أن مشروع سد جوليوس نيريري يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الأفريقي، ويؤكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة، بما يعزز فرصها في تنفيذ مشروعات مماثلة داخل القارة.

خط ملاحي جديد يعزز التجارة

وأضاف أن مقترح إنشاء خط ملاحي بين ميناء سفاجا المصري وميناء دار السلام التنزاني يمثل خطوة مهمة لتنشيط حركة التجارة والاستثمار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة الدولية.

نقل الخبرات وبناء القدرات

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن نقل الخبرات المصرية وتدريب الكوادر التنزانية يمثلان أحد أهم محاور السياسة المصرية تجاه أفريقيا، بما يعزز التنمية المشتركة ويعمق العلاقات بين الجانبين.

تعاون بين دول حوض النيل

وأكد أن دعوة الرئيس السيسي لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل تعكس رؤية مصر القائمة على التكامل والشراكة بدلًا من الصراع، بما يحقق مصالح جميع شعوب دول الحوض.

واختتم الدكتور أكرم بدر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية والاستقرار داخل القارة الأفريقية.