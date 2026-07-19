إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية

أفاد قسم شرطة مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية، بوقوع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".



ووقع الحادث يوم الأحد حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وذكرت الصحيفة أن رجلا أطلق النار على حشد من الناس في وسط المدينة.

واستخدمت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث أسلحتها النارية ضد المشتبه به.

وأضافت الصحيفة: "نُقل 9 أشخاص يُزعم أن المشتبه به أطلق النار عليهم إلى المستشفى في حالة حرجة".

بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست "نُقل المشتبه به إلى المستشفى في حالة حرجة، وتُجري الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث".