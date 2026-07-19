قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تستحوذ على طائرة تجسس للجيش الأمريكي
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة.. صور
60 دقيقة | ضغط متواصل من إسبانيا وصمود أرجنتيني في نهائي المونديال
ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
عدوان جديد .. جيش الاحتلال يستهدف مزرعة في بريف القنيطرة السورية بالمدفعية
أحمد موسى يهاجم حكم نهائي كأس العالم: فاسد.. والضرب والمصارعة شغالة
مبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتقدم بعرض للأهلي لضم إمام عاشور
حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم
عميد علوم الأزهر يدرب الأئمة والوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة.. صور
من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك
إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
الأهلي يقرر إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا في معسكر إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لحماية الأمن القومي.. إيران تحذر المواطنين من نشر الصور و مقاطع الفيديو

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

حذرت السلطات الإيرانية اليوم الأحد المواطنين في البلاد من نشر محتوى يضر بالأمن القومي للبلاد، في ظل المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.


وأوضحت السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية أنه "في أعقاب استمرار الإجراءات العدائية لأمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، فإن نشر بعض المواد أو الصور أو مقاطع الفيديو، في حال ثبوت الشروط القانونية وبتقدير المرجع القضائي، قد يقع تحت طائلة قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشارت إلى أنه "بناء على هذا القانون، فإن نشر الأخبار الكاذبة، أو إنتاج أو نشر محتوى يؤدي إلى إثارة الرعب والهلع العام أو يتعارض مع الأمن القومي، في حال عدم وقوعه تحت عنوان "الإفساد في الأرض"، يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين أكثر من 10 إلى 15 عاما، والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة. وقد حُددت الغرامة المالية لهذه الجريمة من 36 إلى 55 مليون تومان".

وحذرت السلطات الإيرانية من أن "إرسال مقاطع فيديو أو صور أو معلومات إلى وسائل الإعلام أو الشبكات أو الصفحات الافتراضية الأجنبية أو المعادية، إذا كان ذلك يتعارض مع الأمن القومي، يمكن أن يسفر ـ بناء على نوع المحتوى ـ عن السجن من سنتين إلى 5 سنوات، والفصل الدائم من الخدمات الحكومية والعامة، وعقوبات قانونية أخرى. وتتراوح الغرامة المالية لهذه الجريمة أيضا من 8 إلى 18 مليون تومان".

السلطات الإيرانية للبلاد في الولايات المتحدة المواجهة العسكرية التجسس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في "أمم إفريقيا"

منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في "أمم إفريقيا"

ديشامب

ديشامب يبرر رحيله: الأجواء أصبحت خانقة

الحكام

اتحاد الكرة يحدد موعد اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدوري الممتاز والمحترفين

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد