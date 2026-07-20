مجلس تعليم جامعة الإسكندرية: إعلان نتائج الترم الثاني قريبًا

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية اجتماعه، برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات للفصل الدراسي الصيفي، وعدد من الملفات الأكاديمية والطلابية.

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واستهل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أعمال المجلس بتوجيه الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بمختلف كليات الجامعة، تقديراً لجهودهم المتميزة التي أسهمت في نجاح الفصل الدراسي الثاني، وإدارة أعمال الامتحانات بكفاءة عالية وانضباط، بما عكس مستوى الأداء المؤسسي والتعاون بين مختلف قطاعات الجامعة، وأكد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بما يضمن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية.

كما شدد الدكتور عبد الحكيم على أهمية انتظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الصيفي، والالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة لبداية ونهاية الفصل، والانتهاء من الامتحانات وإعلان نتائج الفصل الصيفي في المواعيد المقررة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وأحيط المجلس علماً بموافقة مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2026، على اعتماد المتطلبات الجامعية الاختيارية للعام الجامعي 2026/2027، ومن بينها مقرر "نقل التكنولوجيا وتسويقها التجاري"، الذي يهدف إلى تنمية وعي الطلاب بآليات تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات إلى تطبيقات اقتصادية، وتعريفهم بأسس الملكية الفكرية، وتقييم الفرص السوقية، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إطلاق مشروعات وشركات ناشئة ذات قيمة مضافة.

كما وجه المجلس الشكر لإدارة كلية الهندسة على دعمها لفريق "أكوافوتون" الطلابي، عقب حصوله على المركز الأول في المسابقة الإقليمية للغواصات غير المأهولة والروبوتات البحرية، وتمثيله المشرف لجمهورية مصر العربية في المسابقة الدولية التي استضافتها كندا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد تميز طلاب جامعة الإسكندرية وقدرتهم على المنافسة والابتكار على المستوى الدولي.

وفي ختام الاجتماع، كرّم المجلس الدكتورة إيمان يوسف، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة انتهاء فترة توليها مهام الوكالة، حيث أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم وأعضاء المجلس عن خالص تقديرهم لجهودها المخلصة وإسهاماتها البارزة في تطوير منظومة التعليم والطلاب بكلية الطب، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها العلمية والعملية.