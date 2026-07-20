القبض على لص سرق مبلغ مالى من داخل محل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل محل مملوك له وفر هارباً بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة الزيتون من (صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بتضرره من آخر لقيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل المحل ملكه الكائن بدائرة القسم .

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وسلاح أبيض، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.