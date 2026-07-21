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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مواقف مشرفة من القضية الفلسطينية.. هشام بدوي يستقبل رئيس جمهورية الجبل الأسود| صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فريدة محمد - ماجدة بدوى

التقى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026 بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود.


في مُستهل اللقاء ، رحب المستشار  هشام بدوي رئيس مجلس النواب برئيس جمهورية الجبل الأسود، مؤكدًا على العديد من القواسم المُشتركة والتاريخ الطويل من علاقات الصداقة والود القائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين.

كما أكد المستشار هشام بدوي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقتها الثنائية مع الجبل الأسود، مؤكدًا الحرص على البناء على ما تحقق من زخم خلال الفترة الماضية، ومُرحبًا في هذا الصدد بتوقيع اتفاقية الخط الملاحي بين ميناء الإسكندرية وميناء بار بالجبل بالأسود، ومُبديًا التطلع لإتمام التوقيع على اتفاقيات التعاون السياحي والاقتصادي.

خلال اللقاء،ثمن المستشار هشام بدوي مواقف جمهورية الجبل الأسود الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمسكها بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أشاد المستشار هشام بدوي بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية بين البلدين، مرحبًا بتشكيل الجانب المونتجري لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين مصر والجبل الأسود، ومُعربًا عن استعداد مجلس النواب المصري لتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية مع برلمان الجبل الأسود، وكذا تبادل الزيارات والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
 

من جانبه،ثمن ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي يُعد امتدادًا للعلاقات التاريخية الراسخة، مُعربًا عن عزم بلاده المُضي قُدماً في تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية فضلاً عن المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، وخلال اللقاء، أكد رئيس جمهورية الجبل الأسود على مواقف بلاده الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، مُشيدًا بالجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق السلام والإستقرار  الإقليمي.

ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود جمهورية الجبل الأسود الجبل الأسود

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