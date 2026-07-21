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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل حسن رداد يبحث مع سفير الهند سبل تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل ودعم الاستثمار

وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد
أ ش أ

أكد وزير العمل حسن رداد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين السياسيتين في البلدين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبحث آفاق الشراكة في مجالات العمل والتدريب المهني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأوضح الوزير حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع الجانب الهندي من خلال تبادل الخبرات في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتدريب المهني خاصة على المهن والتخصصات التكنولوجية الحديثة، وبحث عمل تؤامة مع مراكز التدريب التكنولوجية بالهند، إلى جانب التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، حيث أكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم بما يحقق الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ويعزز مناخ الاستثمار.

كما رحب الوزير بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية العاملة في مصر، لاستعراض آليات تطبيق قانون العمل، والاستماع إلى رؤيتها، والعمل على تذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجهها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويحقق مصالح جميع الأطراف.

من جانبه.. أشاد سفير جمهورية الهند لدى مصر بما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تطور ملحوظ، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

ووجه دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند ولقاء نظيره الهندي، لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني.

وزير العمل العلاقات التاريخية مصر والهند

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