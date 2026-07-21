قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من وصوله لمدخرات المصريين .. كيف يواجه القانون النصب الإلكتروني؟
مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور
الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟
إسرائيل تتهم إيران بنقل آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق جبل الفأس
مخدرات وزواج عرفي | تفاصيل صادمة في بلاغ كاذب من زوجة بسبب حماتها بالسلام
السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا
رئيس جيه بي مورجان يحذر رئيس وزراء بريطانيا من فرض ضرائب إضافية على البنوك
برعاية إنبي المصرية | تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال الأردنية بالغاز الطبيعي
الأهلي يوقع عقود ودية برشلونة في "كامب نو" 19 أغسطس| خاص
مصرع سائق التريلا | وقوع حادث أتوبيس سياحي يقل 25 إسبانيًا على طريق أبو سمبل
بـ الأرقام.. تفاصيل صفقة إنتقال سفيان بنجديدة لـ الأهلي| خاص
وزير الصحة يتسلم 22 طن مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعما للجرحى الفلسطينيين.. وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة

شحنة أدوية فرنسية
شحنة أدوية فرنسية
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنحة الطبية المقدمة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وتعكس قيم التضامن الإنساني والالتزام المشترك بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مراسم تسلّم الشحنة بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، بحضور إليونور كاروا، الوزيرة المنتدبة لشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية والمواطنين الفرنسيين بالخارج، والسفير إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، وكليمانس فيدال دو لا بلاش المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأوضح الوزير أن هذه الشحنة، التي تضم 22 طناً من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، تعزز قدرة المستشفيات المصرية على تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى الفلسطينيين. 

نشر السفينة الطبية الفرنسية قبالة سواحل العريش

وأشار إلى أن الاستجابة الفرنسية منذ بداية الأزمة في غزة اتسمت بالسرعة والاستمرارية، من خلال نشر السفينة الطبية الفرنسية قبالة سواحل العريش التي قدمت أكثر من ألف استشارة طبية وأجرت أكثر من 120 عملية جراحية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات متنوعة واستقبال حالات حرجة في المستشفيات الفرنسية.

وأكد الدكتور عبد الغفار أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الاستجابة الإنسانية العاجلة، بل يمتد إلى شراكات مستدامة تشمل دعم منظومة الرعاية الصحية الأولية وتوسيع التأمين الصحي الشامل وبرامج صحة الأم والطفل، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الشراكة مع معهد جوستاف روسي لعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين بالأورام.

من جانبها، أعربت إليونور كاروا عن تقدير فرنسا للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استقبال وعلاج نحو 100 جريح فلسطيني يومياً، مؤكدة أن المنحة الجديدة تأتي لدعم المستشفيات المصرية وتخفيف المعاناة عن المدنيين في غزة. 

وأشادت الوزيرة الفرنسية بجهود الحكومة المصرية والدكتور خالد عبد الغفار، مؤكدة التزام فرنسا بمواصلة حشد الدعم الدولي وتعزيز التعاون لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.

وحرص الوزير على تفقد محتويات الشحنة، موجهاً بسرعة توجيهها إلى المستشفيات المستفيدة لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين.

وزير الصحة مساعدات طبية فرنسية الفلسطينيين وزير الصحة والسكان الخارجية الفرنسية الأشقاء الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

ترشيحاتنا

الرئيس الايرانى

الرئيس الإيراني: المرشد وجه بضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

مصر ودول إقليمية في صدارة جهود احتواء الأزمة بين واشنطن وطهران.. تفاصيل

بريطانيا

من الاقتصاد إلى الهجرة .. ملفات شائكة تنتظر رئيس الوزراء البريطاني الجديد

بالصور

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد