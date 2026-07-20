وزير الصحة يتابع مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، واستكمال جاهزية المنشآت الصحية بالمحافظة، بحضور القيادات التنفيذية المعنية.

وأكد الوزير أهمية تكاتف جميع الجهات لتذليل أي تحديات تعوق التنفيذ، مع الاستفادة من تجارب المرحلة الأولى لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير اطلع على الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي اللازمة ومعدلات الفرش الطبي وغير الطبي للمنشآت الصحية، موجهاً بتوفير كافة الاحتياجات وفق الجداول الزمنية المحددة.

تسريع وتيرة العمل

وأضاف أن الاجتماع ناقش التحديات التي رُصدت خلال المتابعة الميدانية وسبل التعامل العاجل معها لتسريع وتيرة العمل، مع ضمان الاستدامة والكفاءة في التشغيل، كما استعرض الوزير جهود تطوير المنشآت في محافظات المرحلتين الأولى والثانية، موجهاً بسرعة حل التحديات لتقديم أفضل تجربة للمنتفعين.

وأكد الوزير جاهزية وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات بالمنيا، مشدداً على استكمال أعمال التجهيز والتطوير، إلى جانب متابعة موقف التحول الرقمي بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات صحية متطورة.