كله مُحال للتحقيق .. نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حميات حلوان

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة بمستشفى حميات حلوان، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاستماع المباشر للمرضى والعاملين.



‎ورصد خلال الجولة عدة مخالفات إدارية ومالية، منها غياب مدير الاستقبال والطوارئ ورئيس قسم الرعاية المركزة، فوجه بإحالتهما للتحقيق الفوري. كما كشف تبايناً في صرف مستحقات أفراد الأمن والنظافة، حيث يتم الصرف رغم غياب نحو نصف العاملين، وأمر بإحالة المسئولين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سداد مبالغ أعلى من المقررة رسمياً

‎ووجه قنديل بمراجعة فورية لآلية تحصيل رسوم تذاكر الاستقبال، بعد رصد قيام بعض المترددين بسداد مبالغ أعلى من المقررة رسمياً، مؤكداً الالتزام التام بالأسعار الرسمية وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

‎وشملت الجولة تفقد العيادات الخارجية والأشعة والعلاج الطبيعي والرعاية المتوسطة والمركزة والصيدليات، حيث وجه باتخاذ إجراءات عاجلة لسد عجز أطباء الأشعة، وضمان سرعة إصدار التقارير، وتوفير الأدوية والمستلزمات، مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية.

‎وأثنى نائب الوزير على أداء أقسام الغسيل الكلوي والمعمل، مشيداً بكفاءة الفريق الطبي ودقة النتائج وتوافر الكواشف. كما لاحظ تدني مستوى النظافة في سكن الأطباء، ووجه الإدارة برفع كفاءته فوراً، مؤكداً أن توفير بيئة مناسبة للكوادر الطبية يُعد أولوية لضمان أدائهم المتميز ورعاية المرضى بأعلى جودة.