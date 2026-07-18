نائب وزير الصحة تؤكد أهمية التوسع في خدمات المشورة الصحية للسيدات في سن الإنجاب

أكدت نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي أهمية التوسع في تقديم خدمات المشورة الصحية للسيدات في سن الإنجاب، وتعزيز التوعية بأهمية الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الآمن متى سمحت الحالة الطبية بذلك، مع دعم خدمات تنظيم الأسرة وفق أحدث المعايير الطبية، بما يسهم في الحفاظ على صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.

جاء ذلك خلال تفقد الألفي لمستشفى صلاح العوضي التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية ، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة التفقدية قسم الاستقبال والطوارئ، وعيادات النساء والتوليد والأطفال، وغرفة المشورة الذهبية، وقسم العمليات، ووحدة المبتسرين والحضانات، والأقسام الداخلية، حيث اطمأنت على انتظام تقديم الخدمات الصحية للمرضى على مدار الساعة.

ووجهت بمراجعة آليات العمل داخل الأقسام المختلفة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، والتحديث المستمر للملفات الطبية، وضمان سرعة الاستجابة للحالات المترددة على المستشفى، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

وأشادت نائب وزير الصحة بانضباط الفريق الطبي وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية خلال الزيارة، مؤكدة أن الجولات الميدانية المستمرة تستهدف دعم الفرق الطبية، والارتقاء بمستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

و رافق نائب وزير الصحة الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، حيث تمت مناقشة مؤشرات الأداء وجهود المستشفى في تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.