المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية مساء صباح غدا الأحد لمتابعة مباراة منتخب فرنسا وانجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026.

وتعرض منتخب فرنسا للهزيمة امام اسبانيا في نصف نهائي البطولة بهدفين دون رد.

بينما ، خسر منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، مساء الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة فرنسا وإنجلترا في تمام الساعة 12 منتصف ليل يوم السبت (صباح الأحد) بتوقيت القاهرة والسعودية

وتذاع المباراة عبر قناتي BEIN SPORTS MAX 1، وBEIN SPORTS MAX 2 بتعليق خليل البوشي وجواد بده.