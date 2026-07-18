مارتينيز: جميع لاعبي الأرجنتين أبناء عائلات بسيطة.. وهذا سر قوتنا

أكد إيميليانو "ديبو" مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، أن قوة منتخب بلاده لا تقتصر على الإمكانيات الفنية، وإنما تعود أيضًا إلى الروابط الإنسانية التي تجمع اللاعبين، مشيرًا إلى أن معظمهم ينحدرون من عائلات بسيطة.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "اللاعبون المتواجدون في المنتخب اليوم ينحدرون من عائلات بسيطة وآباء كادحين، تمامًا كأي أرجنتيني يخرج للعمل كل يوم".

وأضاف: "وأنا منهم، فقد كان والداي عاملين طوال حياتهما، وهذا الاتحاد وهذه الروابط المشتركة هي ما جعلت مجموعتنا تكبر عامًا بعد عام".

وأوضح حارس منتخب الأرجنتين أن روح الأسرة والتكاتف بين اللاعبين كانت من أبرز أسباب النجاحات التي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة، وصولًا إلى التأهل لنهائي كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.