أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المنشورات التي تزعم أن زراعة بعض النباتات، مثل الشيح أو السذاب، تمنع دخول الثعابين إلى المنازل والمزارع، لكن هل هذه المعلومات صحيحة؟

كشف سمير كوبرا، صياد الثعابين والمحافظ على البيئة والحياة البرية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه المعلومة مجرد خرافة لا تستند إلى أي دليل علمي، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن نبات ثبت علميًا أنه يطرد الثعابين أو يمنع اقترابها من المنازل.

وأوضح أن الثعابين لا تنجذب أو تبتعد بسبب نوع معين من النباتات، وإنما تبحث عن بيئة مناسبة توفر لها ثلاثة أشياء أساسية، وهي:

وجود غذاء مثل الفئران والسحالي والضفادع.

أماكن آمنة للاختباء مثل الحشائش الكثيفة، والأخشاب، والأحجار، ومخلفات البناء.

مصدر للمياه عند الحاجة.

وأضاف أن المكان إذا توافرت فيه هذه العوامل، فقد تتواجد به الثعابين بغض النظر عن النباتات المزروعة فيه.

وأشار إلى أن من أكثر المعتقدات الخاطئة انتشارًا الاعتقاد بأن الشيح أو السذاب يطردان الثعابين، مؤكدًا أن هذه المعلومات يتم تداولها منذ سنوات، لكنها غير مدعومة بأبحاث أو دراسات علمية موثوقة.

كيف تقلل احتمالية وجود الثعابين؟

أكد سمير كوبرا أن الوقاية الحقيقية لا تعتمد على زراعة نباتات معينة، وإنما على التخلص من العوامل التي تجذب الثعابين، وتشمل:

القضاء على الفئران، لأنها تمثل الغذاء الرئيسي لكثير من أنواع الثعابين.

إزالة الحشائش الطويلة والنباتات الكثيفة غير الضرورية.

عدم ترك الأخشاب أو الأنقاض أو مخلفات البناء في محيط المنزل أو المزرعة.

سد الشقوق والفتحات التي قد تستخدمها الثعابين للاختباء أو الدخول.

الحفاظ على نظافة المكان بشكل مستمر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أفضل وسيلة للوقاية من الثعابين هي إزالة أسباب وجودها، وليس الاعتماد على وصفات أو خرافات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أليكم التفاصيل بالفيديو..

https://youtube.com/shorts/5KY5GH4YrWU