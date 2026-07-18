تهديد جديد قادم من إيران .. البحرين تطلق صفارات الإنذار

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار من جديد بعد رصد تهديد جديد قادم من إيران.

كما دعت الداخلية البحرينية مواطنيها والمقيمين إلى ضرورة إلتزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت، عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، مؤكدة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية البلاد.

وقالت القيادة العامة - في بيان - إن إيران تواصل "نهجها العدائي الممنهج" من خلال اعتداءات تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي تصدت للهجمات بكفاءة وجاهزية قتالية عالية.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة.

وأكدت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة.

وشددت على أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في ختام بيانها، عن اعتزازها بما يبديه منتسبوها من جاهزية قتالية ويقظة عالية في أداء واجبهم للدفاع عن المملكة.