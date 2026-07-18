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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتروجت يواصل التحضيرات للموسم الجديد .. موعد مباراة وادي دجلة

بتروجيت
بتروجيت
رباب الهواري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت استعداداته المكثفة للموسم الكروي الجديد، من خلال برنامج إعداد متكامل وضعه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني سيد عيد، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، المقرر انطلاقه خلال منتصف شهر أغسطس المقبل.

يخوض بتروجت مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل، في إطار سلسلة المباريات الودية التي يسعى الجهاز الفني للاستفادة منها لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على مدى جاهزيتهم، إلى جانب تطبيق الجوانب الخططية والفنية التي يعمل عليها الفريق خلال فترة الإعداد الحالية.

وفي إطار تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، نجح نادي بتروجت في التعاقد مع كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري السابق، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق السكندري بنهاية الموسم الماضي.

وجاءت الصفقة بناءً على رغبة المدير الفني سيد عيد، الذي أبدى قناعته بإمكانات اللاعب، مؤكدًا أنه يمتلك الخبرات والقدرات التي تؤهله لتقديم الإضافة المطلوبة، وتعزيز خيارات الفريق في الموسم الجديد.

ودخل الفريق البترولي معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، حيث يخوض اللاعبون تدريبات يومية مكثفة تتنوع بين الجوانب البدنية والفنية، وفق برنامج أعده الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويعمل سيد عيد خلال المرحلة الحالية على رفع معدلات اللياقة البدنية لجميع اللاعبين، إلى جانب تقييم المستوى الفني للعناصر الجديدة والقديمة، من أجل الاستقرار على التشكيل والقوام الأساسي للفريق قبل بداية الموسم.

كما يحرص الجهاز الفني على استغلال المباريات الودية المقبلة لاختبار الخطط المختلفة، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات قدراتهم، بما يضمن دخول الفريق منافسات الدوري الممتاز بأفضل حالة فنية وبدنية، وتحقيق بداية قوية تعكس طموحات النادي في تقديم موسم مميز والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية


 

بتروجيت سيد عيد وادي دجلة اخبار الرياضة

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