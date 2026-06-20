فرج عامر: الحديث عن عروض البريميرليج للاعبي الدوري المصري غير صحيح

أكد فرج عامر أن كل ما يتردد بشأن وجود عروض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبي الدوري المصري لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء يتم تداولها دون وجود معلومات أو مفاوضات رسمية تؤكدها.

لاعبي الدوري المصري

وأضاف فرج عامر، أن الحديث المتكرر عن اهتمام أندية البريميرليج بلاعبين من الدوري المصري أصبح مبالغًا فيه، معتبرًا أن الواقع يختلف كثيرًا عما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كان فرج عامر قد علّق مؤخرًا على الأنباء المرتبطة باحتراف إمام عاشور في أحد أندية الدوري الإنجليزي، مؤكدًا عدم اقتناعه بصحة هذه التكهنات.