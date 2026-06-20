فرج عامر: عموتة يريد التخلص من 10 لاعبين في الأهلي

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن المدير الفني الجديد للأهلي، الحسين عموتة، يرغب في إجراء عملية إحلال وتجديد واسعة داخل الفريق، من خلال رحيل ما لا يقل عن 10 لاعبين خلال الفترة المقبلة، سواء عبر البيع النهائي أو الإعارة خارج النادي.

عقود لاعبي القلعة الحمراء

وأشار فرج عامر إلى أن عموتة يسعى لتقليص عدد اللاعبين في القائمة ومنح الفرصة للعناصر التي تتناسب مع رؤيته الفنية، في ظل امتلاكه صلاحيات واسعة لحسم ملف الراحلين والمعارين وتحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وتشهد الفترة الحالية حالة من الترقب داخل الأهلي، خاصة مع وجود عدد من اللاعبين الذين ينتظرون القرار النهائي من المدرب المغربي بشأن استمرارهم أو الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.