شرطة لندن تعتقل امرأة بعد حادث طعن في كوفنت جاردن.. والتحقيقات مستمرة

شهدت منطقة كوفنت جاردن وسط العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، حادث طعن أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (ميتروبوليتان) توقيف امرأة للاشتباه في صلتها بالواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف دوافع الحادث وظروفه.

ووفقًا لبيان أولي صادر عن شرطة لندن، فقد تلقت أجهزة الطوارئ بلاغًا حول وقوع اعتداء باستخدام سلاح أبيض في شارع إنديل ستريت بمنطقة كوفنت غاردن، إحدى أكثر المناطق ازدحامًا بالسياح والزوار في وسط العاصمة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين المنطقة والتعامل مع المصابين.

وأكدت الشرطة أن امرأة أُوقفت في موقع الحادث للاشتباه في تورطها بالاعتداء، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الملابسات الكاملة للواقعة، دون الإعلان حتى الآن عن الدافع أو طبيعة العلاقة بين المشتبه بها والضحايا، إن وجدت.

كما لم تصدر السلطات أي مؤشرات تربط الحادث بعمل إرهابي أو تهديد أمني أوسع حتى هذه المرحلة من التحقيق.

من جهتها، أوضحت خدمة إسعاف لندن أنها تلقت البلاغ قرابة الساعة 12:29 ظهرًا بالتوقيت المحلي، ودفعـت بعدد من سيارات الإسعاف، إضافة إلى سيارة استجابة سريعة ومسؤول ميداني، كما شاركت مروحية الإسعاف الجوي في الاستجابة للحادث نظرًا لطبيعته.

وأكدت الخدمة الطبية أنها قدمت العلاج لأربعة أشخاص في موقع الحادث قبل نقلهم جميعًا إلى أحد مراكز علاج الإصابات الكبرى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأثار الحادث حالة من الاستنفار الأمني في محيط كوفنت غاردن، حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا وأغلقت أجزاء من المنطقة لتسهيل عمل فرق التحقيق والأدلة الجنائية، بينما دعت المواطنين إلى تجنب مكان الواقعة حتى انتهاء الإجراءات الأمنية.

وتعد كوفنت غاردن من أبرز الوجهات السياحية والتجارية في لندن، وتشهد يوميًا حركة كثيفة من السكان والسائحين، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحرك السريع لاحتواء الموقف وضمان سلامة الموجودين في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، ناشدت شرطة العاصمة البريطانية أي شخص كان موجودًا بالقرب من موقع الحادث أو يمتلك تسجيلات كاميرات مراقبة أو مقاطع مصورة للواقعة، التواصل مع المحققين للمساعدة في استكمال التحقيقات وتحديد التسلسل الكامل للأحداث. كما أكدت أنها ستعلن مزيدًا من التفاصيل فور التحقق منها رسميًا.