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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

301.1 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 2025

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آية الجارحي

يستقبل اليوم  الرئيس عبد الفتاح السيسى ، جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ، ملك مملكة البحرين الشقيقة ، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين .

 

التبادل التجاري بين مصر والبحرين

 أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق  5/ 8 / 2026 وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين إلى 301.1 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 643.8 مليون دولار عام 2024 .

الصادرات المصرية إلى البحرين


حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين 77.4 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 78.1 مليون دولار عام 2024 .

الواردات المصرية من البحرين

 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من البحرين 223.7 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 565.7  مليون دولار عام 2024 .

السلع التي صدرتها مصر 


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى البحرين خلال  عام 2025 
1.    خضروات وفواكه بقيمة 21.7 مليون دولار.
2.     محضرات غذائية بقيمة 9 مليون دولار.
3.    آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 8.3 مليون دولار.
4.    تبغ بقيمة 4.5 مليون دولار.
5.    كاكاو ومحضراته  بقيمة 4.4 مليون دولار .

السلع التي استوردتها مصر 


أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من البحرين خلال عام 2025
1.    خامات معادن  بقيمة 124 مليون دولار.
2.     ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 70.3 مليون دولار .
3.    حديد وصلب بقيمة 8.5 مليون دولار .
4.    نحاس ومصنوعاته بقيمة 8.4 مليون دولار .
5.    أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 2.2 مليون دولار .

الاستثمارات البحرينية في مصر


وسجلت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر 329.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 305.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في البحرين 72.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 66.9 مليون دولار خلال العام المالى  2023/ 2024 .

تحويلات المصريين العاملين بالبحرين


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 161.1 مليون دولار خلال العام المالي  2024 /2025 مقابل 78.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 

تحويلات البحرينيين العاملين فى مصر 

 بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين فى مصر 976 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل مليون دولار خلال العام المالي  2023 / 2024 .
وسجل عدد سكان مصر 109.4 مليون نسمة في أغسطس 2026، بينما سجل عدد سكان مملكة البحرين 1.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمملكة البحرين طبقـًا لتقديرات البعثة  27.6 ألف مصري حتى نهاية عام  2024.

البحرين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين مصر والبحرين التبادل التجاري الصادرات الواردات الاستثمارات البحرينية في مصر

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