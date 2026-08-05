301.1 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 2025

يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ، ملك مملكة البحرين الشقيقة ، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين .

التبادل التجاري بين مصر والبحرين

أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 5/ 8 / 2026 وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين إلى 301.1 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 643.8 مليون دولار عام 2024 .

الصادرات المصرية إلى البحرين



حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين 77.4 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 78.1 مليون دولار عام 2024 .

الواردات المصرية من البحرين

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من البحرين 223.7 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 565.7 مليون دولار عام 2024 .

السلع التي صدرتها مصر



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى البحرين خلال عام 2025

1. خضروات وفواكه بقيمة 21.7 مليون دولار.

2. محضرات غذائية بقيمة 9 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 8.3 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 4.5 مليون دولار.

5. كاكاو ومحضراته بقيمة 4.4 مليون دولار .

السلع التي استوردتها مصر



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من البحرين خلال عام 2025

1. خامات معادن بقيمة 124 مليون دولار.

2. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 70.3 مليون دولار .

3. حديد وصلب بقيمة 8.5 مليون دولار .

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 8.4 مليون دولار .

5. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 2.2 مليون دولار .

الاستثمارات البحرينية في مصر



وسجلت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر 329.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 305.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في البحرين 72.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 66.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .

تحويلات المصريين العاملين بالبحرين



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 161.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 78.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024

تحويلات البحرينيين العاملين فى مصر

بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين فى مصر 976 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

وسجل عدد سكان مصر 109.4 مليون نسمة في أغسطس 2026، بينما سجل عدد سكان مملكة البحرين 1.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمملكة البحرين طبقـًا لتقديرات البعثة 27.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2024.