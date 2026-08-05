أحمد داود يتعاقد على بطولة مسلسل ونس لرمضان 2027

تعاقد النجم أحمد داود على بطولة مسلسل جديد بعنوان ونس للمشاركة به في موسم دراما رمضان 2027.

المسلسل من إنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج كامل أبو علي و مكون من 15 حلقة، حيث يجري حاليا الاستعداد للانطلاق في تحضيراته الأولية.

وجاء هذا العمل لمواصلة النجاحات التي حققها أحمد داود في موسم رمضان 2026 من خلال بطولة مسلسل بابا وماما جيران بمشاركة ميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

كما شارك أحمد داود في الموسم السينمائي بفيلمين دفعة واحدة هما إذما والكراش، مما يجعل له الأسبقية كأول نجم يشارك بفيلمان سينمائيان في نفس الوقت.

فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق الذي استند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

فيلم الكراش، هو فيلم كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.



وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.