توفيق عكاشة يكشف رغبته في التبرع بقطعة أرض لصندوق تحيا مصر

وجه الإعلامي توفيق عكاشة نداءً عاجلًا إلى الجهات المختصة، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، طالب فيه بالتدخل بشأن 32 قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح عكاشة أنه أرسل، بصفته القانونية، خطابًا إلى جهاز مدينة السادس من أكتوبر، طالب فيه بسحب 32 قطعة أرض مخصصة للمباني وإعادة طرحها في مزاد علني لصالح صندوق “تحيا مصر”، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي تخالف القرار رقم 176، بحسب ما ذكره في منشوره.

وأضاف عكاشة أن طلبه لم يشهد أي استجابة حتى الآن، معربًا عن رغبته في التبرع بقيمة هذه الأراضي لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وكتب توفيق عكاشة في منشوره: “إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نداء عاجل.. لقد أرسلت إلى جهاز مدينة السادس من أكتوبر خطابًا بصفتي القانونية لكي يتم سحب عدد 32 قطعة أرض مبانٍ وإعادة طرحهم بالمزاد العلني لصالح صندوق تحيا مصر لمخالفتهم القرار 176، ولكن للأسف لم يتم فعل شيء، وأنا راغب في التبرع لصندوق تحيا مصر بهم".