قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ ورئيس «الثروة السمكية» يسلّمان 27 سيدة معدات نقل أسماك تعمل بالطاقة الشمسية
مصادر لـ"شبكة سي إن إن": نقص حاد في قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية
موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026
مساعد وزير التموين: ندعم الملتزمين ومواجهة أي تجاوزات بكل حسم وشدة وردع
كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز: واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز
الأوقاف: 100 مليون جنيه للقروض الحسنة وتوسيع الاستفادة لموظفي الدولة
«اتحاد الصناعات»: مبادرات خفض الفائدة إلى 5% و8% أنقذت الصناعة المصرية
تفاصيل درجات الحرارة وحالة طقس الأربعاء في القاهرة والمحافظات
بعد 12 سنة زواج.. زوجة أمام محكمة الأسرة بسوهاج: «باع دهبي وسابني أنا وولادي عشان يتجوّز عليّا»
رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
خالد يوسف

مع إشراقة شهر ربيع الأول، تتجه أنظار الملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تجاه أجندة العطلات الرسمية، ترقبًا لإجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026، حيث تُشكل هذه المناسبة الدينية العطرة فرصة استثنائية يستعيد فيها المسلمون سيرة النبي ﷺ، بينما يراها الموظفون محطة مثالية لالتقاط الأنفاس والتخطيط لقضاء عطلة متصلة مع الأهل والأصدقاء، وسط تساؤلات حول الموعد الفلكي الرسمي وسيناريوهات ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع.

المولد النبوي الشريف

يمثل المولد النبوي الشريف إحدى أبرز المناسبات التي تستعاد خلالها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحيي العديد من المسلمين ذكرى المولد بالإكثار من الصلاة عليه، واستحضار سيرته العطرة وقيمه التي تدعو إلى الرحمة والتسامح وحسن الخلق.

كما تعد فرصة لتجديد معاني المحبة والاقتداء بأخلاقه في الحياة اليومية. 
 

موعد المولد النبوي 2026

وفقا للحسابات الفلكية، فيتوقع أن توافق إجازة المولد النبوي لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 من شهر ربيع الأول، انتظارًا للرؤية الشرعية التي ستحدد رسميًا بداية الشهر الهجري.

ورغم تحديد الموعد المتوقع للمولد النبوي وفقًا للحسابات الفلكية، فإن الإعلان الرسمي عن موعد المناسبة يظل مرهونًا بثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول، وفق الإجراءات الشرعية المتبعة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية. 

هل تُرحل إجازة المولد النبوي؟

لم تعلن الحكومة حتى الآن أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس قرارًا يحدد الموعد النهائي للإجازة، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي يوم الأربعاء أو نقلها إلى يوم الخميس، وفقًا للآلية التي تُطبق في بعض الإجازات الرسمية.

وفي حال اعتماد قرار بترحيل الإجازة، فمن المرجح أن توافق يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بما يتيح للعديد من العاملين عطلة متصلة تمتد إلى ثلاثة أيام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: «إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعًا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية».

وقالت دار الإفتاء، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتفق مع تعاليم الإسلام وأجمع عليه علماء الأمة، وهذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.

الإجازات الرسمية المتبقية عام 2026

يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس: إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، وهي آخر الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

إجازة المولد النبوي المولد النبوي 2026 شهر ربيع الأول العطلات الرسمية سيرة النبي ﷺ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

الغندور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

ترشيحاتنا

المتهمين

لادعاءات ضد سيدة .. القبض على المتهمين بضرب شخص بالبحيرة

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو البلطجة على عقار تحت الإنشاء في مرسى علم

المتهم

القبض على المتهم بصفع سيدة بالإسكندرية

بالصور

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

لوك لافت.. روبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة .. قوام كريمي ومُنعش

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

يقصّر العمر .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول مُكملات البروتين؟

الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض
الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض
الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد