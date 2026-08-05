موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟

مع إشراقة شهر ربيع الأول، تتجه أنظار الملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تجاه أجندة العطلات الرسمية، ترقبًا لإجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026، حيث تُشكل هذه المناسبة الدينية العطرة فرصة استثنائية يستعيد فيها المسلمون سيرة النبي ﷺ، بينما يراها الموظفون محطة مثالية لالتقاط الأنفاس والتخطيط لقضاء عطلة متصلة مع الأهل والأصدقاء، وسط تساؤلات حول الموعد الفلكي الرسمي وسيناريوهات ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع.

المولد النبوي الشريف

يمثل المولد النبوي الشريف إحدى أبرز المناسبات التي تستعاد خلالها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحيي العديد من المسلمين ذكرى المولد بالإكثار من الصلاة عليه، واستحضار سيرته العطرة وقيمه التي تدعو إلى الرحمة والتسامح وحسن الخلق.

كما تعد فرصة لتجديد معاني المحبة والاقتداء بأخلاقه في الحياة اليومية.



موعد المولد النبوي 2026

وفقا للحسابات الفلكية، فيتوقع أن توافق إجازة المولد النبوي لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 من شهر ربيع الأول، انتظارًا للرؤية الشرعية التي ستحدد رسميًا بداية الشهر الهجري.

ورغم تحديد الموعد المتوقع للمولد النبوي وفقًا للحسابات الفلكية، فإن الإعلان الرسمي عن موعد المناسبة يظل مرهونًا بثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول، وفق الإجراءات الشرعية المتبعة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

هل تُرحل إجازة المولد النبوي؟

لم تعلن الحكومة حتى الآن أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس قرارًا يحدد الموعد النهائي للإجازة، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي يوم الأربعاء أو نقلها إلى يوم الخميس، وفقًا للآلية التي تُطبق في بعض الإجازات الرسمية.

وفي حال اعتماد قرار بترحيل الإجازة، فمن المرجح أن توافق يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بما يتيح للعديد من العاملين عطلة متصلة تمتد إلى ثلاثة أيام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: «إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعًا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية».

وقالت دار الإفتاء، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتفق مع تعاليم الإسلام وأجمع عليه علماء الأمة، وهذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.

الإجازات الرسمية المتبقية عام 2026

يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس: إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، وهي آخر الإجازات الرسمية خلال عام 2026.