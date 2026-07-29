أطول عطلة مرتقبة .. متى تحل ذكرى المولد النبوي الشريف 2026 فلكيا ؟

مع انتهاء العطلات الصيفية، تتجه أنظار الملايين من موظفي القطاعين الحكومي والخاص نحو موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، حيث تكتسب هذه المناسبة العطرة أهمية خاصة؛ كونها أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر ينتظرها العاملون عقب إجازة 23 يوليو، مما يدفع المواطنين لمتابعة الحسابات الفلكية والقرارات الرسمية المرتقبة للتحضير لقضاء عطلة أسبوعية ممتدة برفقة عائلاتهم.

المولد النبوي الشريف

يمثل المولد النبوي الشريف إحدى أبرز المناسبات التي تستعاد خلالها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحيي العديد من المسلمين ذكرى المولد بالإكثار من الصلاة عليه، واستحضار سيرته العطرة وقيمه التي تدعو إلى الرحمة والتسامح وحسن الخلق.

كما تعد فرصة لتجديد معاني المحبة والاقتداء بأخلاقه في الحياة اليومية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

وفقا لأجندة العطلات الرسمية في مصر، يوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريا، لذا يعد هذا اليوم الإجازة الرسمية حتى الآن.

وفي حال تطبيق سياسة ترحيل الإجازات إلى يوم الخميس، فمن المحتمل أن تصبح الإجازة يوم الخميس 27 أغسطس 2026، وهو ما يمنح العاملين الذين يحصلون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت فرصة للاستفادة من عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام.

ويعد هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



هل يحصل الموظفون على إجازة 3 أيام؟

لم يعلن مجلس الوزراء عن قرار رسمي بشأن ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 27 أغسطس المقبل، حتى الآن.

ولكن إذا قام بترحيلها، فسيحصل العديد من الموظفين على عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام مع عطلة الجمعة والسبت، وإذا ظلت في موعدها الأصلي يوم الأربعاء 26 أغسطس فستكون الإجازة يوم واحد فقط.



حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: «إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعًا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية».

وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتفق مع تعاليم الإسلام وأجمع عليه علماء الأمة، وهذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.



الإجازات الرسمية المتبقية عام 2026

يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس: إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، وهي آخر الإجازات الرسمية خلال عام 2026.