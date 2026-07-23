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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وعدد أيام العطلة

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وعدد أيام العطلة
إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وعدد أيام العطلة
عبد الفتاح تركي

موعد إجازة المولد النبوي .. يتزايد اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالتعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، باعتبارها واحدة من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي ينتظرها الموظفون سنويًا، كما يحرص الكثيرون على معرفة التاريخ الرسمي للعطلة، وإمكانية ترحيلها، إلى جانب الاطلاع على الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2026.

ويبحث المواطنون خلال الفترة الحالية عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف وعدد أيام العطلة، خاصة مع اقتراب حلول المناسبة، في ظل ترقب صدور القرارات المنظمة للإجازات الرسمية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص.

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متى موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026؟

وفقًا للأجندة الرسمية، تحل ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026 يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، وتعد هذه المناسبة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في القطاعين العام والخاص.

وتعد هذه الإجازة من المناسبات الدينية الرسمية التي يحصل خلالها العاملون في مختلف الجهات على عطلة مدفوعة الأجر وفقًا للقواعد المنظمة للإجازات الرسمية.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026؟

من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف من يوم الأربعاء 26 أغسطس إلى يوم الخميس 27 أغسطس، وذلك وفقًا للسياسة التي اتبعتها الحكومة في عدد من الإجازات الرسمية خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في إطار الآلية التي تم تطبيقها في مناسبات رسمية سابقة، مع انتظار صدور القرار الرسمي الذي يحدد موعد الإجازة النهائي.

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من المستفيد من إجازة المولد النبوي الشريف؟

تشمل إجازة المولد النبوي الشريف العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لما تنص عليه الأجندة الرسمية.

ويترقب العاملون في مختلف الجهات إعلان مجلس الوزراء بشأن موعد تطبيق الإجازة، سواء في يومها الأصلي أو بعد ترحيلها، وفقًا للقرار الذي يصدر في هذا الشأن.

ما الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026؟

لا يزال يتبقى عدد من الإجازات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على عطلات مدفوعة الأجر خلال الأشهر المتبقية من عام 2026.

وبحسب جدول العطلات الرسمية المعمول به، يتبقى حتى نهاية العام إجازتان رسميتان رئيسيتان.

الإجازات الرسمية خلال شهر أغسطس 2026

  • الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2026

  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.
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لماذا يزداد البحث عن إجازة المولد النبوي الشريف؟

تشهد محركات البحث ارتفاعًا في معدلات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 مع اقتراب حلول المناسبة، حيث يسعى العاملون في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعرف على التاريخ الرسمي للعطلة، وعدد أيام الإجازة، وما إذا كانت ستظل في موعدها الأصلي أو سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع.

ويظل الموعد الرسمي للمولد النبوي الشريف وفقًا للأجندة الرسمية هو الأربعاء 26 أغسطس 2026، مع استمرار ترقب صدور قرار مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة إلى الخميس 27 أغسطس، إلى جانب متابعة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، وفي مقدمتها إجازة عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر 2026.

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