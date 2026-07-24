الجيش الكويتي: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، واصفة الهجوم بأنه "عدوان إيراني".



وأوضحت رئاسة الأركان، في بيان، أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية بواسطة منظومات الدفاع الجوي، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



ويأتي ذلك بعد إعلان سابق لرئاسة الأركان عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات مماثلة استهدفت الأراضي الكويتية، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.