مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الشعور بالعطش نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق.

ورغم أن شرب الماء يظل الوسيلة الأساسية لتعويض السوائل، فإن هناك عادات غذائية وطرقًا طبيعية تساعد على تقليل الشعور بالعطش والحفاظ على ترطيب الجسم لفترات أطول.

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

وأكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الوقاية من الجفاف لا تعتمد على شرب الماء فقط، بل تشمل أيضًا اختيار الأطعمة المناسبة وتجنب بعض العادات التي تزيد فقدان السوائل.

احرص على شرب الماء بانتظام

وقال الدكتور أحمد صبري إن من الأخطاء الشائعة انتظار الشعور بالعطش قبل شرب الماء، موضحًا أن العطش يعد مؤشرًا على أن الجسم بدأ يفقد جزءًا من احتياجاته من السوائل.

ونصح بشرب كميات مناسبة من الماء على مدار اليوم، مع زيادة الكمية عند التعرض للشمس أو بذل مجهود بدني.

تناول الفواكه الغنية بالماء

وأوضح خبير التغذية أن بعض الفواكه تحتوي على نسب مرتفعة من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وتقليل الإحساس بالعطش، ومن أبرزها:

البطيخ.

الشمام.

البرتقال.

الفراولة.

الخوخ.

الإكثار من الخضراوات الطازجة

وأشار إلى أن الخضراوات مثل الخيار والخس والطماطم والكرفس تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف، لذلك يفضل إدراجها يوميًا في السلطات والوجبات الرئيسية.

تناول الزبادي

وأوضح الدكتور أحمد صبري أن الزبادي من أفضل الأطعمة خلال الطقس الحار، إذ يحتوي على نسبة جيدة من الماء، بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم، كما يساعد على ترطيب الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي.

تقليل الملح في الطعام

وذكر أن الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والمخللات والوجبات السريعة يزيد الشعور بالعطش، لأن الصوديوم يدفع الجسم إلى الحاجة لمزيد من السوائل للحفاظ على توازن الأملاح.

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

تجنب المشروبات السكرية

وأضاف أن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بكميات كبيرة قد تزيد الإحساس بالعطش، لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر، لذلك يفضل استبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية غير المحلاة.

تناول وجبات خفيفة

ولفت خبير التغذية إلى أن الوجبات الدسمة والغنية بالدهون قد ترفع حرارة الجسم أثناء الهضم، ما يزيد الشعور بالعطش، لذلك يفضل تناول وجبات خفيفة ومتوازنة خلال الأيام شديدة الحرارة.

شرب مشروبات طبيعية منعشة

يمكن الاعتماد على بعض المشروبات الطبيعية للمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم، مثل:

الماء مع شرائح الليمون والنعناع.

اللبن الرائب.

ماء جوز الهند.

عصير البطيخ الطبيعي دون سكر مضاف.

ارتداء الملابس المناسبة

ونوه الدكتور أحمد صبري إلى أن ارتداء الملابس القطنية الفاتحة يساعد على تقليل التعرق وفقدان السوائل، كما يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

علامات تستدعي الانتباه

واختتم الدكتور أحمد صبري تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الشعور بالعطش الشديد رغم شرب كميات كافية من الماء، أو ظهور أعراض مثل الدوخة، وجفاف الفم، وقلة التبول، والإجهاد، قد يكون مؤشرًا على الجفاف أو مشكلة صحية أخرى، ويستدعي استشارة الطبيب، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.