قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ ورئيس «الثروة السمكية» يسلّمان 27 سيدة معدات نقل أسماك تعمل بالطاقة الشمسية
مصادر لـ"شبكة سي إن إن": نقص حاد في قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية
موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026
مساعد وزير التموين: ندعم الملتزمين ومواجهة أي تجاوزات بكل حسم وشدة وردع
كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز: واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز
الأوقاف: 100 مليون جنيه للقروض الحسنة وتوسيع الاستفادة لموظفي الدولة
«اتحاد الصناعات»: مبادرات خفض الفائدة إلى 5% و8% أنقذت الصناعة المصرية
تفاصيل درجات الحرارة وحالة طقس الأربعاء في القاهرة والمحافظات
بعد 12 سنة زواج.. زوجة أمام محكمة الأسرة بسوهاج: «باع دهبي وسابني أنا وولادي عشان يتجوّز عليّا»
رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الشعور بالعطش نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق. 

ورغم أن شرب الماء يظل الوسيلة الأساسية لتعويض السوائل، فإن هناك عادات غذائية وطرقًا طبيعية تساعد على تقليل الشعور بالعطش والحفاظ على ترطيب الجسم لفترات أطول.

 

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر 

وأكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الوقاية من الجفاف لا تعتمد على شرب الماء فقط، بل تشمل أيضًا اختيار الأطعمة المناسبة وتجنب بعض العادات التي تزيد فقدان السوائل.

 

احرص على شرب الماء بانتظام

وقال الدكتور أحمد صبري إن من الأخطاء الشائعة انتظار الشعور بالعطش قبل شرب الماء، موضحًا أن العطش يعد مؤشرًا على أن الجسم بدأ يفقد جزءًا من احتياجاته من السوائل.

ونصح بشرب كميات مناسبة من الماء على مدار اليوم، مع زيادة الكمية عند التعرض للشمس أو بذل مجهود بدني.

 

تناول الفواكه الغنية بالماء

وأوضح خبير التغذية أن بعض الفواكه تحتوي على نسب مرتفعة من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وتقليل الإحساس بالعطش، ومن أبرزها:

  • البطيخ.
  • الشمام.
  • البرتقال.
  • الفراولة.
  • الخوخ.

 

الإكثار من الخضراوات الطازجة

وأشار إلى أن الخضراوات مثل الخيار والخس والطماطم والكرفس تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف، لذلك يفضل إدراجها يوميًا في السلطات والوجبات الرئيسية.

 

تناول الزبادي

وأوضح الدكتور أحمد صبري أن الزبادي من أفضل الأطعمة خلال الطقس الحار، إذ يحتوي على نسبة جيدة من الماء، بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم، كما يساعد على ترطيب الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي.

 

تقليل الملح في الطعام

وذكر أن الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والمخللات والوجبات السريعة يزيد الشعور بالعطش، لأن الصوديوم يدفع الجسم إلى الحاجة لمزيد من السوائل للحفاظ على توازن الأملاح.

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر 

تجنب المشروبات السكرية

وأضاف أن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بكميات كبيرة قد تزيد الإحساس بالعطش، لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر، لذلك يفضل استبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية غير المحلاة.

 

تناول وجبات خفيفة

ولفت خبير التغذية إلى أن الوجبات الدسمة والغنية بالدهون قد ترفع حرارة الجسم أثناء الهضم، ما يزيد الشعور بالعطش، لذلك يفضل تناول وجبات خفيفة ومتوازنة خلال الأيام شديدة الحرارة.

 

شرب مشروبات طبيعية منعشة

يمكن الاعتماد على بعض المشروبات الطبيعية للمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم، مثل:

  • الماء مع شرائح الليمون والنعناع.
  • اللبن الرائب.
  • ماء جوز الهند.
  • عصير البطيخ الطبيعي دون سكر مضاف.

 

ارتداء الملابس المناسبة

ونوه الدكتور أحمد صبري إلى أن ارتداء الملابس القطنية الفاتحة يساعد على تقليل التعرق وفقدان السوائل، كما يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

علامات تستدعي الانتباه

واختتم الدكتور أحمد صبري تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الشعور بالعطش الشديد رغم شرب كميات كافية من الماء، أو ظهور أعراض مثل الدوخة، وجفاف الفم، وقلة التبول، والإجهاد، قد يكون مؤشرًا على الجفاف أو مشكلة صحية أخرى، ويستدعي استشارة الطبيب، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

الشعور بالعطش طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر نصائح بسيطة تحافظ على ترطيب الجسم طوال اليوم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

الغندور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

ترشيحاتنا

العلمين الجديدة

جهاز العلمين الجديدة يعلن بدء تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة السمسرة غير القانونية

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق منطقة أرض المعلمين واستمرار أعمال التبريد

ورشة عمل عن قانون الإدارة المحلية الموحد

نائب محافظ المنيا يشارك في ورشة العمل الإقليمية لإعداد مشروع القانون الموحد للإدارة المحلية بالفيوم

بالصور

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

لوك لافت.. روبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة .. قوام كريمي ومُنعش

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

يقصّر العمر .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول مُكملات البروتين؟

الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض
الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض
الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد