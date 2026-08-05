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كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز: واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز: واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

قالت الدكتورة دانيا عرايسي، كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للدراسات، إن إيران تحاول في الوقت الحالي الاستحواذ على التحكم في مضيق هرمز، موضحة أنها لا تتحكم فيه فعلياً وإنما تهيمن عليه، باعتبار أنه جزء من المياه الدولية وليس خاضعاً للسيادة الإيرانية.

وأكدت أن واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على المضيق، مشيرة إلى أن الإيرانيين يحاولون تصويره باعتباره جزءاً من أراضيهم وسيادتهم، ويطرحون ذلك تحت مبررات الأمن القومي، إلا أن هذا الطرح  غير دقيق.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الولايات المتحدة ترفض التحكم الإيراني في المضيق، لأنه سيعني، من وجهة نظرها، إمكانية استخدام الأموال التي تُجنى من الممر المائي في محاولة بناء البرنامج النووي، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية.

وأوضحت أنها تنظر بتشكك إلى التصريحات الإيرانية، مؤكدة أن على إيران إجراء حساباتها وتقديراتها بصورة واضحة، وتقديم رؤية واقعية وبراغماتية على طاولة التفاوض للوصول إلى نتائج، ولتأمين ما تبقى من النظام بعد ما تعرض له من تدمير كبير.

وأكدت الدكتورة دانيا عرايسي أن التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضحت، أن الإيرانيين سيواصلون محاولة استخدام المضيق كورقة قوة، لأنه يمثل الشيء الوحيد المتبقي في جعبتهم، وهو ما يشكل إشكالية في أي تسوية مستقبلية.

وشددت الدكتورة دانيا عرايسي على أن مضيق هرمز يجب أن يكون أولوية في أي محاولة للتسوية بين الأمريكيين والإيرانيين.

وذكرت، أن الحرب بدأت في محاولة لوضع نهاية للبرنامج النووي، إلا أن إيران باتت تستخدم المضيق للتحكم في المياه الدولية، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار خلال التفاوض على المرحلة المقبلة.

وأكدت أن المضيق يجب أن يظل مستخدماً من قبل الجميع، وألا يتحول إلى ورقة بيد الإيرانيين، مع ضرورة أن يتضمن أي اتفاق بنوداً واضحة تمنع إيران من فرض هذا الضرر على الجميع.


 

واشنطن إيران مضيق هرمز

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