بعد 12 سنة زواج.. زوجة أمام محكمة الأسرة بسوهاج: «باع دهبي وسابني أنا وولادي عشان يتجوّز عليّا»

شهدت محكمة الأسرة بمحافظة سوهاج، خلال الفترة الماضية، واحدة من القضايا الإنسانية التي تعكس حجم الخلافات الأسرية التي تنتهي بين أروقة المحاكم، بعد ما أقامت سيدة في العقد الرابع من عمرها دعوى نفقة وتمكين من مسكن الزوجية، متهمة زوجها بالتخلي عنها وعن أطفالهما الثلاثة بعد زواج دام أكثر من 12 عامًا.

وقالت الزوجة في دعواها إنها بدأت حياتها مع زوجها في ظروف مادية بسيطة، ووقفت بجواره منذ الأيام الأولى، وساهمت ببيع جزء من مصوغاتها الذهبية لمساعدته في تأسيس مشروع صغير، حتى تحسنت أوضاع الأسرة المعيشية وأصبح يمتلك مصدر دخل ثابت.

وأضافت أن الخلافات بدأت تتصاعد خلال العام الأخير، بعدما تغيرت معاملة الزوج لها بشكل ملحوظ، وأصبح كثير الغياب عن المنزل، قبل أن تكتشف استعداده للزواج من أخرى، مؤكدة أنه باع ما تبقى من مصوغاتها دون علمها، ثم ترك منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أطفاله.

وأوضحت الزوجة أمام المحكمة أنها حاولت الحفاظ على استقرار الأسرة ولجأت إلى كبار العائلة أكثر من مرة لإنهاء الخلافات وديًا، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها وحقوق أطفالها، مؤكدة أنها أصبحت تتحمل وحدها أعباء المعيشة والدراسة والعلاج.

وطالبت في دعواها بإلزام الزوج بسداد نفقة مناسبة للصغار، وتمكينها من مسكن الزوجية، إلى جانب حفظ حقوقها القانونية، مشيرة إلى أن أبناءها أصبحوا يعيشون حالة نفسية صعبة بسبب استمرار الخلافات بين والديهم.