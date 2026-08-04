Enactus بجامعة سوهاج يحصد المركز الأول في الابتكار وتمكين المرأة بمسابقة Enactus Egypt 2026

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن تحقيق فريق Enactus بجامعة سوهاج إنجازًا جديدًا خلال مشاركته في المسابقة القومية Enactus Egypt 2026.

وأسفرت المشاركة عن حصول الفريق على المركز الأول في مسابقة أوراسكوم للابتكار Orascom Innovation Competitio.

كما حصل على المركز الأول ايضا في مسابقة إكسون موبيل لتمكين المرأة ExxonMobil Women Empowerment Competitio، إلى جانب المركز الثاني في مسابقة بيت التمويل الكويتي للاستدامة KFH Triple Bottom Line Competitio.

جامعة سوهاج

وأشاد “النعماني” بما حققه أعضاء الفريق والذي ضم طلابا وطالبات من مختلف كليات الجامعة. هذا الفوز يعكس ما تحتله جامعة سوهاج بين الجامعات المصرية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار المجتمعي، وقدرة طلابها على تطوير مشروعات تجمع بين الإبداع والاستدامة، وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وتحقيق أثر حقيقي في المجتمع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود الأمير المنشاوي، عميد كلية الصيدلة بجامعة سوهاج والمشرف الأكاديمي لفريق Enactus Sohag، عن سعادته بما حققه الطلاب من نتائج مشرفة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل الجاد والتخطيط المنظم والتعاون المستمر بين أعضاء الفريق.

كما ان الفريق اعتمد في مشاركته على مشروع مبتكر يستهدف إعادة تدوير قشر البيض واستخلاص الكالسيوم الطبيعي منه، لاستخدامه في إنتاج مكمل غذائي مستدام لتغذية الدواجن، بما يسهم في تقليل المخلفات البيئية، والاستفادة من الموارد غير المستغلة، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري.

وقال محمد زيد، رئيس فريق Enactus Sohag إن ما تحقق لم يكن نتيجة جهد فردي، وإنما يعكس روح الفريق والإيمان بأهمية الابتكار في خدمة المجتمع، والقدرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات مستدامة تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا ملموسًا، مؤكدًا أن العودة إلى منصات التتويج بعد سنوات من الغياب تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الفريق.

ووجه أعضاء الفريق خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، على رعايته ودعمه المستمر للأنشطة الطلابية، وحرصه على توفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار، مؤكدين أن هذه الجوائز تعد بداية جديدة نحو تنفيذ المزيد من المشروعات الريادية والمبتكرة، التي تحقق أثرًا مستدامًا، وتعزز مكانة جامعة سوهاج في المسابقات والمحافل المحلية والدولية.