وزير العدل يؤجل العمل بنظام السجل العيني بمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج لمدة عام

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل القرار رقم 3866 لسنة 2026، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي مدينة المنشأة مركز المنشأة محافظة سوهاج لمدة عام.

نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية على أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة: وعلى قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الدقهلية، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، الجيزة، أسيوط، وأسوان اعتبارًا من 1/7/2002:

وعلى قرارات وزير العدل أرقام: 3216 لسنة 2002، 3364 لسنة 2003، 3321 لسنة 2004، 4300 لسنة 2005، 4938 لسنة 2006، 5853 لسنة 2007، 5442 لسنة 2008، 6096 لسنة 2009، 7542 لسنة 2010، 6939 لسنة 2011، 5471 لسنة 2012، 5414 لسنة 2013، 5187 لسنة 2014، 5970 لسنة 2015، 5610 لسنة 6104،2016 لسنة 2017، 5438 لسنة 2018، 4838 لسنة 2019، 4378 لسنة 2020، 4074 لسنة 2021، 4495 لسنة 2022، 3782 لسنة 2023، 3228 لسنة 2024 و3893 لسنة 2025 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي مدينة المنشأة محافظة سوهاج الصادر به قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 من 2025/7/1 حتى: 2026/7/1 م وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2026/6/20:

أوضحت المادة الأولى على أن يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي مدينة المنشأة مركز المنشأة محافظة سوهاج الصادر به قرار المستشار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 من 1/7/2016 إلى 1/7/2027، ونصت المادة الثانية على تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 في القسم المساحي المحدد بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1/7/2026.