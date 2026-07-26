أروى جودة توجه الشكر لـ وزارة العدل.. اعرف السبب

توجهت الفنانة أروى جودة بالشكر لوزارة العدل والعاملين بالوزارة، بعد تجربتها في إنهاء إجراءاتها داخل مكتب زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قالت أروى جودة، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، إنها حرصت على توجيه الشكر لوزير العدل بعد ما لمسته من مستوى التنظيم وسرعة إنجاز الإجراءات داخل المكتب، مشيدة بحسن الاستقبال والتعامل من العاملين، وما وصفته بالتجربة المميزة التي عكست جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على مكاتب التوثيق.

وأضافت أن الإجراءات تمت بسهولة ويسر، معربة عن تقديرها لجميع العاملين بالمكتب، مؤكدة أن مستوى الخدمة فاق توقعاتها، وهو ما دفعها لتسجيل الفيديو ونشره لتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاز الإجراءات.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة العدل للتوسع في تقديم الخدمات المميكنة وتطوير مقار التوثيق والشهر العقاري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور